Тежък удар за Лудогорец. Провал в Шотландия

Лудогорец загуби с 0:1 гостуването си на Глазгоу Рейнджърс в мач от 7-ия кръг на Лига Европа и голямата цел – класиране за фазата на директните елиминации, се отдалечава.

Под дъжда на "Айброкс" домакините бяха по-добрият отбор, създадоха по-опасните атаки и се наложиха заслужено. Единствения гол отбеляза Диоманде Мохамед в 33-ата минута.

"Орлите" също имаха своите шансове, но не се възползваха и така остават със 7 точки в актива си. В класирането Лудогорец заема най-неприятната позиция – 25-та, която е точно под чертата за продължаване напред.

Пред разградчани С точка повече пред разградчани се намира другият шотландски колос – селтик, който се класира напред.

Йънг Бойс, Бран и Лил са с по 9 пункта и в последния кръг Лудогорец има шансове да измести и някой от тях.

За целта разградчани трябва да победят Ница у дома на 29 януари. Френският тим няма шансове да се класира напред, защото има едва 3 т.

Интересното е, че над Ница се намира точно Рейнджърс, който срещу Лудогорец постигна първата си победа в груповата фаза на ЛЕ, отбелязва gol.bg.

