Светило в медицината оперира Стоичков

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков претърпя операция на рамото. Носителят на "Златната топка" благодари на медицинския екип, извършил интервенцията в клиника в Барселона.

Камата сподели в социалните мрежи снимка заедно съв светилото в ортопедичната спортна медицина д-р Рамон Кугат.

"Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми. Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят", сподели Стоичков.

