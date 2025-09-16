Стоичков и Балъков участваха в "Мачът на легендите"

Легендите на родния футбол Христо Стоичков и Красимир Балъков взеха участие в благотворителен мач с куп популярни имена в Португалия.

"Мачът на легендите" в Лисабон се състоеше от отбор Португалия и сборен отбор от световни звезди, като след страхотно шоуто за феновете, предвожданите от Луиш Фиго домакини спечелиха с 4:1.

В сборния отбор на света освен Христо Стоичков и Красимир Балъков, който бе може би най-бурно аплодираният човек на "Жозе Алваладе" заедно с Фиго, участваха още имена като:

Петър Чех, Джон Тери, Карлес Пуьол, Хавиер Санети, Едвин ван дер Сар, Роберто Карлош, Алесандро Дел Пиери, Георге Хаджи, носителят на Златната топка за 2007-а Кака, световният шампион с Франция Кристиан Карембьо и други.

В световният отбор имаше изключително любопитно присъствие извън света на футбола. Става въпрос за абсолютния световен шампион в тежката категория на бокса Олександър Усик.

Украинецът никога не е крил любовта си към футбола и преди време дори бе картотекиран футболист в ниските нива на играта в родината си.

Усик не пропусна да се снима с Христо Стоичков и Красимир Балъков.

В предвождания от Луиш Фиго португалски тим пък видяхме някои добре познати национали на страната от близкото минало като Нани, Куарешма, Педро Паулета, Нуно Гомеш, Пепе и други.

Голяма част от португалците бяха доста по-млади от своите съперници в световния отбор и до съвсем скоро бяха част от професионалния футбол, което в крайна сметка даде своето отражение и в резултата.

Христо Стоичков и Крамисир Балъков се появиха в игра след почивката, а както вече стана въпрос, Балъков бе посрещнат доста бурно от феновете на Спортинг, които бяха преобладаваща част от публиката на собствения си стадион.

Целта на благотворителния мач бе да се събере над 1 милион евро, които ще отидат в различни благотворителни фондации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com