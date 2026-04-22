Стадион "Васил Левски" ще се пука по шевовете за Вечното дерби

Второто издание на Вечното дерби за 2026-а също ще се играе пред две огромни фенски маси. Поради ремонтни дейности на Националния стадион той е с намален капацитет, а има и буферни зони за сигурност.

Очаква се почти всички налични места да бъдат заети от привържениците на ЦСКА и Левски. След страхотната победа с 2:1 над Лудогорец за Купата на България сред редиците на символичния домакин цари еуфория, макар за него оставащите срещи от Първа лига да не са от чак такова значение. Продажбата на талоните върви добре, като в деня преди Мач №1 на България и в събота се очаква те да бъдат изкупени.

Преди седмица организаторите пуснаха допълнителни три блока за фенове на ЦСКА именно в последните часове, а те също бяха запълнени почти до краен предел след преразпределения в ултрас трибуната, където гъстотата на хора бе над нормата. Сред "сините" очаквано активността също е висока, след като те предвкусват и първа титла от почти две десетилетия. Сектор "В" е продаден на 90% към сряда по обяд. За сега интересът към местата в "Б" сектор е доста нисък, но масата ще се насочи към тях, след като тези за централната трибуна бъдат изкупени.

Времето за Вечното дерби в събота също ще е като за футболен празник. Справка показва, че температурата ще е отлична за сезона и не се очакват валежи.

