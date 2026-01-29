Срам и резил за Реал Мадрид

Реал Мадрид допусна тежко поражение с 2:4 при визитата си на Бенфика в заключителния осми кръг от основната фаза на Шампионската лига, след като представянето на испанския гранд бе далеч под очакванията.

След тази срамна загуба "кралете" ще трябва да играят плейофи за класиране на 1/8-финалите, след като останаха на 9-о място. "Орлите" от Лисабон пък драматично продължават също на плейофите.

Въпреки че „белите“ поведоха в резултата чрез Килиан Мбапе в средата на първото полувреме, инициативата постепенно премина в ръцете на домакините, пише гол.бг.

Португалският тим реагира бързо и възстанови равенството чрез Андреас Шелдерюп, а в добавеното време на първата част Евангелос Павлидис реализира наказателен удар, с който Бенфика се оттегли на почивка с преднина. След подновяването на играта натискът на „орлите“ продължи и Шелдерюп отбеляза втория си гол в мача, увеличавайки аванса на своя тим.

Реал все пак върна интригата, след като Мбапе се разписа за втори път и намали изоставането, но надеждите на гостите бързо бяха попарени.

В самия край на срещата мадридчани останаха с двама души по-малко след червени картони на Раул Асенсио и Родриго. Като финален удар по амбициите на испанците, в последните секунди вратарят на Бенфика Анатолий Трубин се възползва от ситуацията и оформи крайното 4:2 в полза на домакините.

