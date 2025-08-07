Шеметен трансфер се задава в ЦСКА

Кошмарът в нападението на ЦСКА е напът да приключи, след като изпадналото в цайтнот ръководството финализира светкавичен трансфер на голмайстора на Първа лига Сантяго Леандро Годой-Кошмара, пише „Мач Телеграф”.

24-годишният аржентинец, който вкара 18 попадения през миналия сезон за Берое, преминава при преживяващия безподобна криза най-титулуван роден клуб за 1,5 млн. евро.

Възможно е Годой, който днес е на медицински прегледи в София, да дебютира с червената фланелка още тази събота в домакинството срещу Черно море.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com