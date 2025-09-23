Съдия изгоря! БФС му спря правата

От Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) спряха правата на арбитъра Стилян Колев.

Решението важи за неопределен период от време.

„СК към БФС спира правата на главния съдия Стилян Стоянов Колев за неопределен период от време, заради незадоволително представяне на двубоя от IX кръг на Втора лига между отборите на Дунав Русе и Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас“, се казва в изявлението на БФС във вторник.

В събота русенци победиха Черноморец с 2:0 и са на второ място в класирането във втора дивизия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com