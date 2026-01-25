Реал удари Виляреал с шоу на Мбапе и си върна лидерството

С два гола на френския нападател Килиан Мбапе Реал Мадрид победи Виляреал с 2:0 като гост и поне временно си върна лидерската позиция. „Белия балет“ събра 51 точки, следван от Барселона с 49 и мач по-малко, а с по 41 точки са Атлетико Мадрид и самият Виляреал, който допусна две поредни загуби за първи път от месец март.

Първото полувреме предложи повече напрежение, отколкото футбол, като нерешителността на съдията Сесар Сото Градо да отсъди ранна дузпа за домакините наля масло в огъня. Двата тима се вкопчиха в битка в средата на терена, а до почивката имаше едва два точни удара, като първият дойде в 20-ата минута чрез Арда Гюлер, който тества рефлекса на вратаря Луиш Жуниор.

След разочароващите първи 45 минути Реал се нуждаеше само от две минути след подновяването на играта, за да нанесе решаващ удар. Мбапе бе най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле и с първото си докосване там откри резултата, отбелязвайки четвъртия си гол в последните три мача. Попадението отключи период на доминация на гостите, който изглеждаше зловещ за Виляреал, затруднен дори да изнесе топката през центъра.

Едва около 60-ата минута домакините стигнаха до по-опасна ситуация след разиграване на статично положение от Дани Парехо и Жерард Морено, но това остана по-скоро епизод в мач, който вече се плъзгаше към Реал. В добавеното време Мбапе сложи точка на спора, след като бе съборен от Алфонсо Педраса и спечели дузпа, която сам реализира с хладнокръвен удар в стил „Паненка“, пращайки топката в центъра на вратата.

Въпреки успеха на Реал, интригата на върха остава жива, тъй като Барселона има шанс още днес да си върне първото място при победа над закъсалия Овиедо.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 21-ия кръг:

Райо Валекано – Осасуна 1:3

Валенсия – Еспаньол 3:2

Севиля – Атлетик Билбао 2:1

Виляреал – Реал Мадрид 0:2

От петък:

Леванте – Елче 3:2

В неделя:

Атлетико Мадрид – Майорка

Барселона – Овиедо

Реал Сосиедад – Селта Виго

Алавес – Бетис

В понеделник:

Жирона – Хетафе

Класиране в челото: Реал Мадрид води с 50 точки, пред Барселона – 49 (мач по-малко), Атлетико Мадрид и Виляреал по 41, Еспаньол е с 34, а Бетис и Селта Виго са на 6-о и 7-о място с по 32.

