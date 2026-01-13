Реал Мадрид пред топ трансфер

Нападателят на Валядолид Адриан Арну ще се присъедини към Реал Мадрид под наем, според журналиста Матео Морето.

Договорът включва опция за закупуване. 18-годишният испанец ще играе за втория отбор на Реал Мадрид, Кастиля.

Арну е изиграл 16 мача за основния отбор на Валядолид, без да отбележи. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 500 000 евро.

Той е изиграл 13 мача и е отбелязал 9 гола за испанския юношески национален отбор.

