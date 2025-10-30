Реал Мадрид и Суперлигата готвят мощен удар срещу УЕФА

Реал Мадрид и компанията, стояща зад проекта за Европейската Суперлига, подготвят колективен иск срещу УЕФА на стойност 4,5 милиарда евро, съобщава AS.

Ходът идва след като провинциалният съд в Мадрид отхвърли жалбата на УЕФА по делото, свързано със Суперлигата. Това решение е тълкувано като зелена светлина за "кралския клуб", който вече обяви, че ще търси компенсация за причинените щети.

Юридическите екипи на Реал Мадрид и организаторите на турнира подготвят аргументите си, които ще се базират на обвинения в нарушаване на свободната конкуренция и злоупотреба с монополна позиция от страна на УЕФА.

Проектът за Суперлигата беше спрян през 2021 г., но след последните съдебни решения инициативата изглежда получава нов живот - и този път с амбицията да предизвика реална промяна в структурата на европейския клубен футбол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com