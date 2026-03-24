ПСЖ иска отлагане на мач заради Ливърпул

Големият противник на ПСЖ за титлата във френската Лига 1 през този сезон Ланс е против преместването на мача с шампиона на страната.

"Принцовете" поискаха срещата на 11 април да бъде отложена. Тя се пада точно между сблъсъците на ПСЖ с Ливърпул в 1/4-финалите на Шампионска лига.

В свое изявление в понеделник вечер от Ланс написаха, че не са съгласни с промяна на датата. Тимът е втори в класирането на Лига 1, на една точка от отбора на Луис Енрике, който е с мач по-малко.

По време на осминафиналите в ШЛ, на ПСЖ им беше отложен двубоят с Нант преди срещата с Челси, което позволи на тима да се подготви максимално между двете битки със "сините". В крайна сметка Енрике и компания, носители на трофея в "турнира на богатите", продължиха напред с общ резултат 8:2.

