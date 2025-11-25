Почина наш славен олимпийски шампион

На 88-годишна възраст днес почина Станчо Колев, двукратен олимпийски шампион по борба свободен стил и спортист на Стара Загора за 20-ти век.

„ С решение на Общинския съвет на Стара Загора на 23 ноември 2000 г. той бе обявен за почетен гражданин.

Определението на спортните журналисти на Стара Загора за г-н Колев бе като за най-елегантния борец и джентълмен на тепиха, ярък талант с желязна воля, пример за феърплей и спортен хъс, посочва БГНЕС.

Само големият Станчо Колев и Боян Радев са записали исторически победи на олимпиади с тежки здравословни проблеми, преодолени с желязна психика!

Станчо Колев оставя ярка диря в летописа на старозагорския и българския спорт! Поклон пред паметта му!

Поклонението ще се състои на 27 ноември 2025 г., от 12.00 до 13.30 ч. в Траурен комплекс „Хадес“ срещу паметника „Бранителите на Стара Загора“.

Погребението ще се извърши на 27 ноември от 14.00 ч. в село Плоска могила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com