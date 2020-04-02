ПФК Левски основава свой отбор по електронни спортове

Спорт

02 апр 20 | 11:22
Пламен Вълков

ПФК Левски съвместно с ESL – една от най-големите esports компании в света, стартира от 11 април първия по рода си турнир в България, който ще определи най-добрите играчи сред феновете на Левски по FIFA20.  Двамата победители в турнира пък ще станат официално част от отбора на футболния клуб по електронни спортове. Така Левски се превръща в първия български футболен и професионален спортен клуб, който официално стъпва на територията на електронните спортове и гейминга.

Стартът на проекта е провокиран от желанието ни за нови варианти за комуникация и колаборация с най-ценния ни капитал – публиката, както на терена, така и извън него. Във времена, в които не можем да бъдем заедно в нашия дом – стадион „Георги Аспарухов“, можем да продължим да печелим мачове и извън футболния терен.

Турнирът, който стартира на 11-ти април и вече е с отворено записване на esl.gg/levskisofia-goes-esports, ще се проведе в три кръга - две отворени онлайн квалификации (11-12 април) с максимален брой от 256 участници за всяка квалификация и финал, който ще бъде излъчен на живо. В рамките на онлайн квалификациите ще бъдат излъчени най-добрите 8 играчи, които ще продължат към финалите на турнира на 18 април.

Победителите в надпреварата ще имат честта да защитават цветовете на любимия клуб в битки с грандовете на европейския и световен футбол! В комбинация с това те ще спечелят и карти за VIP-ложата на стадион „Георги Аспарухов“, както и възможността да обсъждат и прилагат своите стратегии с играещия FIFA треньор – Симеон Славчев.  Пълната информаци за турнира можете да намерите на esl.gg/levski-goes-esports

Автор Пламен Вълков
