Първи подробности за състоянието на Луческу

Медиите в Румъния разкриха подробности относно състоянието на Мирча Луческу. Легендата и настоящ селекционер на националния отбор по футбол загуби съзнание по-рано днес по време на тренировка. 80-годишният специалист припаднал, докато държал реч.

Треньорът е върнат в съзнание след спешната намеса на лекаря на румънския щаб - Клаудиу Стаматеску. Той е стабилизиран от пристигналите два екипа на Бърза помощ и откаран в университетската болница в Букурещ, предаде Бтв спорт.

Прегледите са показали, че е получил аритмия - нарушение на сърдечния ритъм. Луческу остава хоспитализиран за допълнителни изследвания.

От футболната федерация на Румъния съобщиха, че днешната тренировка е отменена, защото играчите са били прекалено притеснени за състоянието на селекционера.

В Централата опитали да изчакат до утре, за да разберат дали Луческу ще може да пътува с отбора за контролата със Словакия във вторник. Те обаче не успели да уредят удобен полет. Така в крайна сметка тимът замина без треньора.

Срещу словаците северните ни съседие бъдат водени от помощник-треньорите Йоан Виорел Ганя и Флорин Константинович.

