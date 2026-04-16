Първи думи на звездата на Ливърпул след ужасяващата контузия

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике проговори след тежката контузия, която го сполетя по време на реванша с ПСЖ в четвъртфиналите на Шампионска Лига. В личния си Instagram профил, французинът обяви травмата като тежък и нечестен момент за него.

"Трудно е, може би дори нечестно, но се радвам, че се случи тук и сега, сред вас. Не съм сам. Вашата любов и подкрепа е моята движеща сила. Ще се видим скоро, Анфийлд", гласи публикацията на Екитике.

Контузията идва във възможно най-неподходящият момент за французина, точно преди предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико и преди ключовата фаза в английската Висша лига, където участието на Ливърпул в Шампионска лига следващия сезон е под въпрос.

