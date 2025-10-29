Първа бомба за Купата на България!

Третодивизионният Витоша Бистрица е на осминафинал за Купата на България! "Бистришките тигри" отстраниха елитния Берое след 0:0 в редовното време и продълженията.

При дузпите те изпълняваха първи, но допуснаха пропуск при четвъртите удари. Последваха обаче два поредни изпуснати наказателни удара от гостите, които преобърнаха хода на "рулетката" до 4:3.

Иначе в хода на мача логично Берое бе по-близо до гола. Удар на Исмаел Ферер срещна гредата, а гол на Факундо Константини не бе признат заради засада. Нене пък се отличи с голям пропуск, излязъл сам срещу вратаря Калоян Петков.

Така първата голяма сензация в елитната фаза на надпреварата е факт!

