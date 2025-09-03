Отиде си рекордьор на Гинес

На 80-годишна възраст ни напусна един от най-големите български състезатели по мотоциклетизъм Милчо Младенов. Името му остава завинаги вписано в историята на спорта у нас, както и в Книгата на рекордите на Гинес.

През 2000 г. Младенов е признат за световен рекордьор с уникално постижение – 22 първи места в 22 поредни години в националния шампионат по сайдкар (мотор с кош). Успехите му не се ограничават само до родната сцена. Между 1997 и 1999 г. той печели и европейски титли, с което се утвърждава като една от емблематичните фигури в мотоциклетизма.

Поклонението пред Милчо Младенов ще се състои на 6 септември в храм „Преподобни Наум Охридски Чудотворец“ в столичния квартал Дружба, от 13:30 часа.

