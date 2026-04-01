Още една голяма новина за стадиона на ЦСКА

От страницата "За нов модерен стадион ''Българска Армия'' във Facebook дадоха последна информация от строителната площадка на новия стадион на ЦСКА. Екипът обръща внимание на всички новости, които се онагледяват от видео клиповете на YouYube канала "Kraxx".

"Продължава усилена работа по полагане на поликарбонатните плоскости в края на козирките и контрафорсите на гредите и искаме да успокоим голяма част от вас, че белите покрития няма да останат. Спете спокойно!

Монтажа на климатичните системи на покрива на сектор А също напредва стремително, като до днес бяха монтирани вече 9 тела изцяло. Очаква се до няколко дни покритието над секторите да превиши 90%.

Очакват се благоприятни условия до дни и работата по хидроизолирането на секторите ще продължи. Както и монтажа на крепежи за бъдещите седалки. Но знаете че тези две стъпки са в синхрон, монтаж на козирка и хидроизолация на сектора в пет продължителни етапа на нанасяне и съхнене.

От снимките може да видите че амфитеатралната зона зад сектор Г е почти изцяло завършена. Малка поправка на коментара на нашия колега Kraxx, не се планира там да се монтираш седалки, а пейки през цяло на редовете.

Напредва работата и по външните подходи към сектор Б, като видно от снимките там при левия ръкав се предвижда да се павира, а при другия да се асфалтира. По продължение на цялата примерната се предвижда да се павира под сектора, после да се положи асфалт, а до самите носещи стени за насипите да се изгради тесен пешеходен тротоар.

Вече значително се напредва и по работата с интериора на вътрешните технически помещения, музей, ресторант и т.н. уви няма как да се нима отвътре.

Площите които ще се приобщят и върнат към парка, също ускорено се залагат. Вече започва тяхното начално оформяне. От снимките е видно, че вече се изградиха новите разширени стълбища в близост до сектор А откъм Г, които може да видите от приложените снимки.

Билетния център също е готов във вида на гръб строеж и скоро ще започне да се оформя мазилката външно", гласи съобщението.

