Няма изненада. Яник Синер гази наред

Яник Синер продължава по план похода си на Australian Open, като безпроблемно се класира на фазата на четвъртфиналите за трета поредна година.

Двукратният шампион спечели в последователни сетове срещу сънародника си Лучано Дардери с 6:1, 6:3, 7:6(2) в мач, който продължи 2 часа и 11 минути.

Така Синер вече има 18 последователни победи в турнира, като продължава да преследва трета поредна титла и общо пета в Големия шлем.

За разлика от предишния си мач, в който беше близо до отказване, днес нямаше проблеми от физическо естество. Спечели първите два сета с лекота, но в третия неговият приятел Дардери го притисна до стената. Световният №25 стигна до цели четири възможности да поведе с 5:4 чрез пробив, но ги изпусна, а в следващия гейм оцеля, след като Синер изпусна два мачбола. В крайна сметка се стигна до тайбрек, в който световният №2 заигра най-добрия си тенис в сета.

В мача Синер подобри рекорда си за най-много асове, като заби общо 19.

"Беше много трудно, защото с Дардери сме много добри приятели извън корта. В третия сет той имаше възможности и е добре, че затворих в три сета. След това се справих под напрежение. Много съм щастлив, че играхме в страхотна обстановка. Големият ми брой асове се дължи на тренировки преди сезона. Все още има какво да се подобри, но съм щастлив как започвам сезона. Още в края на миналия сервирах добре. Искам и да стана по-добър на мрежата", заяви Яник.

Във фазата на четвъртфиналите той ще играе с един измежду американеца Бен Шелтън и норвежеца Каспер Рууд.

