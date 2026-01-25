Нуанери блесна като звезда, Марсилия спря победния марш на Ланс

18-годишният Итън Нуанери направи взривяващ дебют за Олимпик Марсилия, отбелязвайки красив гол при победата с 3:1 над Ланс в дербито на 19-ия кръг на френската Лига 1. Успехът сложи край на серията от 10 поредни победи на Ланс във всички турнири. Марсилци събраха 38 точки и запазиха третото място, като се доближиха на 5 точки от втория.

Ден след като пристигна под наем от Арсенал, Нуанери се нуждаеше от едва 13 минути, за да остави първия си отпечатък. Младокът оправда доверието на треньора Роберто де Дзерби, който го пусна титуляр без нито една пълноценна тренировка с отбора.

След овладяване на топката в центъра на терена Нуанери елиминира защитник, навлезе отляво навътре и с премерен удар от около 20 метра прати топката в долния ъгъл. Попадението буквално взриви „Стад Велодром“ и даде ясен сигнал, че Марсилия няма намерение да отстъпва в битката за челните позиции.

Още в 3-ата минута домакините бяха повели чрез Амин Гури, който завърши отлична комбинация с Игор Пайшао, прехвърляйки вратаря на Ланс. В 75-ата минута Гури вкара втория си гол в мача и трети за Марсилия след подаване на Тим Уеа, с което окончателно пречупи съпротивата на гостите.

С тези три попадения Марсилия затвърди репутацията си на един от най-резултатните отбори в първенството с 44 гола в 19 мача. Пет минути преди края Райън Фофана върна едно попадение за Ланс, но то остана само за статистиката.

Нуанери, който дебютира за Арсенал във Висшата лига едва на 15 години и 181 дни, продължава да доказва защо е смятан за един от най-големите таланти на своето поколение. След ограничени шансове в Лондон, престоят му във Франция започва по възможно най-шумния начин. Следващият сериозен тест за Марсилия е на 8 февруари, когато тимът гостува на Пари Сен Жермен на „Парк де Пренс“.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 19-ия кръг:

Рен - Лориен 0:2

Льо Авър - Монако 0:0

Олимпик Марсилия - Ланс 3:1

От петък:

Оксер - Пари Сен Жермен 0:1

В неделя:

Брест - Тулуза

Мец - Лион

Нант - Ница

ФК Париж - Анже

Лил - Страсбург

Класиране:

Пари Сен Жермен води с 45 точки (19 мача), пред Ланс с 43, Олимпик Марсилия е с 38, Лион с 33, Лил с 32, Рен с 31 и други.

