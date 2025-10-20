Нов проблем за звезда на Манчестър Сити

Звездният халф на Манчестър Сити Родри ще пропусне предстоящите през тази седмица мачове с Виляреал и Астън Вила,

тъй като все още не е възстановен от травмата в бедрото, която го мъчи в последните седмици.

Признанието дойде от мениджъра на "гражданите" Пеп Гуардиола преди гостуването на Виляреал в Шампионската лига във вторник.

29-годишният Родри, който пропусна почти целия минал сезон заради тежка травма в коляното, получи настоящия проблем в мача с Брентфорд на 5 октомври. Той не игра за Испания в световните квалификации с Грузия и България, както и в мача на Сити с Евертън през изминалия уикенд.

"Не мисля, че Родри ще бъде готов за мачовете с Виляреал и Астън Вила. Контузията му не изисква дълготрайно отсъствие, но става дума за мускулен проблем и ние трябва да бъдем внимателни", каза Гуардиола пред британските медии.

Манчестър Сити взе четири точки от първите си два мача в Шампионската лига, докато в английското първенство тимът е втори с 16 пункта, на три точки зад лидера Арсенал.

