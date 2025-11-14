Нидерландия удържа Полша и остава начело в групата

Полша и Нидерландия не излъчиха победител в срещата от световните квалификации, завършвайки 1:1 на стадион PGE Narodowy във Варшава. Резултатът оставя "лалетата" с три точки аванс пред домакините в група G.

Мачът започна силно за Полша. Още в 2-ата минута Матей Кеш центрира отлично отдясно, а Никола Залевски стреля мощно, но не уцели вратата. Малко по-късно Камински пропусна след добра контраатака, а Шимански трябваше да бъде заменен принудително от Бартош Капустка.

В 23-ата минута Дониел Мален нанесе първия удар на Нидерландия към вратата на Полша, но топката мина над гредата. Домакините продължиха да бъдат по-опасни и в 44+1′ стигнаха до заслужения гол. Роберт Левандовски получи на централната линия, обърна се и с блестящ пас изведе Якуб Камински, който надбяга Върджил ван Дайк и прати топката между краката на Барт Вербрюген - 1:0.

Полувремето приключи при този резултат.

Втората част започна по най-добрия начин за Нидерландия. В 47-ата минута Коди Гакпо центрира отляво към Дониел Мален, чийто удар с глава бе избит от Грабара. Топката обаче попадна в Мемфис Депай и той без колебание изравни - 1:1.

След гола гостите се прибраха назад и отстъпиха инициативата. Залевски бе близо до второ попадение в 55-ата минута, но Вербрюген отново спаси. Малко по-късно Ян Зиолковски получи жълт картон за груб шпагат.

В добавеното време Роберт Левандовски опита да донесе победата на своя тим с удар с глава, но Барт Вербрюген направи поредното си важно спасяване.

Мачът завърши 1:1 - резултат, който оставя Нидерландия на първо място в група G с 16 точки, докато Полша остава втора с 13 точки.

