Необичаен трансфер в Лудогорец

Новото попълнение на Лудогорец – левият бек Винисиус Ногейра, е следен от клуба от две години и половина, съобщава „Тема Спорт“.

Въпреки че идва от норвежкия Волеренга, където е играл за последно под наем от шведския Халмстад през 2025-а, крайният защитник не е трансферно желание на наставника Пер-Матиас Хьогмо. Норвежкият треньор на орлите само е одобрил привличането му, което е станало възможно именно сега. Медиите в Скандинавия вече обявиха, че Лудогорец е броил 750 хиляди евро за правата му.

Винисиус Ногейра е гледан от Лудогорец още от младежките му години в Бразилия в местния Понте Прета. Мести се в Европа на 21, като тогава за първи път става професионален футболист, подписвайки с шведския Варберг. От там преминава в Халмстад преди 2 лета.

По времето, когато е следен за сефте от разградчани, начело на тима са били Ивайло Петев и Георги Дерменджиев.

Сегашният наставник Пер-Матиас Хьогмо заяви след първата контрола с унгарския Пакш, че няма да може да използва Ногейра в мачовете с Рейнджърс и Ница от Лига Европа на 22-и 29 януари. Причината е, че той е изостанал физически и няма да е в оптимална форма тогава.

