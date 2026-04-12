Напрежение в Реал Мадрид. Какво става с Мбапе

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе не участва в тренировка поради дискомфорт, свързан с порязване на вежда, според Mundo Deportivo. Нападателят е получил контузията в мача от 31-ия кръг на Ла Лига с Жирона (1:1).

В 89-ата минута, при равен резултат 1:1, Мбапе е ударен с лакът в лицето от защитника на Жирона Виктор Рейс. Съдията игнорира инцидента и французинът лежеше на терена с окървавено лице, докато не му бъде оказана помощ.

Този сезон 27-годишният французин е отбелязал 39 гола и е дал 6 асистенции в 37 мача във всички състезания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com