Напрежение в Левски след решение на Веласкес

Левски тресна с 1:0 Ботев в Пловдив и се върна на върха, но на "Герена" в скоро време може да избухне скандал с главно действащо лице Алдаир.

Десният защитник на Левски не попадна в групата за вчерашното гостуване на Ботев Пловдив. Португалецът не е контузен, а изваждането му от състава е треньорско решение.

Това разкри Хулио Веласкес след успеха над канарчетата. Отдясно на синята отбрана обаче не действаше Оливер Камдем, а дебютантът Никола Серафимов.

„За всеки мач можем да извикаме 20 футболисти, 11 започват титуляри и треньорът заедно с щаба взима под внимание всички обстоятелства и взима най-правилното решение за състава. Както току-що видяхме може да си извън групата и в следващия мач да стартираш. Искам да ви гарантирам, че нищо не е плод на случайност, не хвърляме зарове, всичко е на база анализ“, заяви Веласкес.

В същото време треньорът няма да може да разчита на Майкон за предстоящото домакинство на Берое. Двубоят е в събота от 20:15 часа. Бразилецът получи петия си жълт картон от началото на сезона и ще трябва да изтърпи един мач наказание.

Марин Петков се размина с такова, тъй като и той висеше с четири официални предупреждения преди двубоя с Ботев. Фабиен пропуска срещата с Берое, а под въпрос ще е Асен Митков, който получи травма срещу жълто-черните.

