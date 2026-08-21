Напрежение преди реванша срещу АЕК. Заплашиха феновете на Левски

Сериозно предупреждение е получено на „Герена“ преди гостуването на Левски на АЕК в Атина. Причината е свързана със сигурността на българските привърженици, които ще пътуват до гръцката столица за реванша.

Според „Мач Телеграф“ от АЕК са информирали ръководството на „сините“ за отправени смъртни заплахи към част от феновете на Левски.

Напрежението е ескалирало след случка във вторник, когато петима души са провокирали гръцки ултраси. Според информацията те са отправяли римски поздрави и са скандирали: „Къде е Михалис?“.

Става дума за Михалис Кацурис – привърженикът на АЕК, който загина през 2023 г. при сблъсъци около мача с Динамо Загреб. Именно споменаването на името му е предизвикало остра реакция сред крайните привърженици на атинския клуб.

Част от организираните фенове на АЕК са известни със своите леви и анархистки политически възгледи, което допълнително засилва напрежението около твърденията за подобна провокация.

За реванша на стадион „Света София“ Левски ще разполага с квота от 1500 билета за своите привърженици.

На пътуващите до Атина обаче се препоръчва да бъдат изключително предпазливи в часовете преди срещата. Съветът е да избягват демонстративното носене на шалове, фланелки и други клубни символи извън зоните, охранявани от полицията.

Според информацията феновете са предупредени дори да внимават, когато разговарят на български на обществени места, ако наблизо няма полицейско присъствие.

Целта е да бъдат избегнати ситуации, при които привърженици на Левски могат да бъдат разпознати и въвлечени в конфликт с местни ултраси.

Интересът към гостуването е много по-голям от официално отпуснатата квота.

Според запознати близо 5000 привърженици са готови да пътуват до Атина извън предоставените от АЕК 1500 места. Част от тях възнамеряват да опитат да намерят билети за други сектори на стадиона.

Заради напрегнатата обстановка обаче подобни действия крият допълнителен риск, а феновете са призовани да не предприемат провокации и да спазват указанията за сигурност.

На фона на напрежението от гръцката агитка е разпространено и обръщение към привържениците на Левски. В него ултрасите на АЕК твърдят, че заканите им са насочени не към българите като цяло, а към конкретни крайни групи сред гостуващите фенове.

„Нашите заплахи за мъст са само към фашистите от Сектор Б, но не и срещу българите! Не се страхуваме от мигранти“, гласи ироничното послание.

Така реваншът в Атина се очертава като сериозно изпитание не само на терена, но и за службите, които ще трябва да предотвратят евентуални сблъсъци между двете агитки.