Много мачове в Европа, на Острова пак битка /ПРОГРАМА/

Поредният богат футболен уикенд, който предлага важни мачове в Европа. Ето ТВ програмата за събота.
Diema Sport
14:00 Фортуна – Улм, Втора Бундеслига
18:00 Брест – ПСЖ, Лига 1
20:00 Монако – Оксер, Лига 1
22:05 Лил - Сент Етиен, Лига 1
Diema Sport 3
14:00 Айнтрахт – Кьолн, Втора Бундеслига
16:30 Байерн – Холщайн, Бундеслига
Diema Sport 2
14:30 Нотингам – Брайтън, Висша лига
17:00 Борнемут – Ливърпул, Висша лига
19:30 Уулвърхемптън - Астън Вила, Висша лига
Nova Sport
14:30 Плимут - Уест Бромич, Чемпиъншип
17:00 Ипсуич – Саутхемптън, Висша лига
19:30 Унион - РБ Лайпциг, Бундеслига
21:30 Шалке – Магдебург, Втора Бундеслига
Max Sport 4
15:00 Хетафе – Севиля, Ла Лига
17:15 Виляреал – Валядолид, Ла Лига
19:30 Атлетико – Майорка, Ла Лига
22:00 Еспаньол – Реал, Ла Лига
Max Sport 3
16:00 Удинезе – Венеция, Серия А
19:00 Аталанта – Торино, Серия А
21:45 Болоня – Комо, Серия А
RING
17:30 Санта Клара - Каса Пия, Примейра лига
22:00 НЕК Ниймеген - ПСВ Айндховен, Ередивизи
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