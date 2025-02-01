Много мачове в Европа, на Острова пак битка /ПРОГРАМА/

Източник: Клубен сайт на Ливърпул

Поредният богат футболен уикенд, който предлага важни мачове в Европа. Ето ТВ програмата за събота.

Diema Sport

14:00 Фортуна – Улм, Втора Бундеслига

18:00 Брест – ПСЖ, Лига 1

20:00 Монако – Оксер, Лига 1

22:05 Лил - Сент Етиен, Лига 1

Diema Sport 3

14:00 Айнтрахт – Кьолн, Втора Бундеслига

16:30 Байерн – Холщайн, Бундеслига

Diema Sport 2

14:30 Нотингам – Брайтън, Висша лига

17:00 Борнемут – Ливърпул, Висша лига

19:30 Уулвърхемптън - Астън Вила, Висша лига

Nova Sport

14:30 Плимут - Уест Бромич, Чемпиъншип

17:00 Ипсуич – Саутхемптън, Висша лига

19:30 Унион - РБ Лайпциг, Бундеслига

21:30 Шалке – Магдебург, Втора Бундеслига

Max Sport 4

15:00 Хетафе – Севиля, Ла Лига

17:15 Виляреал – Валядолид, Ла Лига

19:30 Атлетико – Майорка, Ла Лига

22:00 Еспаньол – Реал, Ла Лига

Max Sport 3

16:00 Удинезе – Венеция, Серия А

19:00 Аталанта – Торино, Серия А

21:45 Болоня – Комо, Серия А

RING

17:30 Санта Клара - Каса Пия, Примейра лига

22:00 НЕК Ниймеген - ПСВ Айндховен, Ередивизи

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