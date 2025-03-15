Много футбол и българско дерби днес /ПРОГРАМАТА/

Поредната богата на футболни срещи събота. Ено програмата в родния ефир.
14:00 Падерборн - Кайзерслаутерн Диема спорт 3
14:00 Фортуна - Ян Нова спорт
14:30 Милуол - Стоук Сити Диема спорт 2
15:00 Валядолид - Селта Макс спорт 4
15:00 Лудогорец - Ботев Враца Диема спорт
16:00 Монца - Парма Макс спорт 3
16:30 Унион Б - Байерн М Диема спорт 3
17:00 Саутхямптън - Уулвърхямптън Нова спорт
17:00 Манчестър Сити - Брайтън Диема спорт 2
17:15 Майорка - Еспаньол Макс спорт 4
17:30 ЦСКА - Черно море Диема спорт
19:00 Милан - Комо Макс спорт 3
19:30 Виляреал - Реал Мадрид Макс спорт 4
19:30 РБ Лайпциг - Борусия Дортмунд Диема спорт 3
19:30 Борнемут - Брентфорд Диема спорт 2
20:00 Порто - АВС Ринг
20:00 Александре Дюжу - Монако Диема спорт
21:30 Кьолн - Дармщат Нова спорт
21:45 Торино - Емполи Макс спорт 3
22:05 Ланс - Рен Диема спорт
22:30 Спортинг Л - Фамаликао Ринг
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