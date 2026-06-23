Мбапе пречупи Ирак след бурята и изведе Франция напред

Франция мина през бурята във Филаделфия и през Ирак с победа от 3:0, която я изпрати на 1/16-финалите на Световното първенство. Мачът от група I беше забавен с повече от два часа заради буря и проливен дъжд, но след подновяването му „петлите“ наложиха волята си.

Килиан Мбапе вкара два гола, вече има 4 попадения в турнира и продължава задочната битка с Лионел Меси за голмайсторския приз. Последният удар за отбора на Дидие Дешан нанесе носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле.

Мбапе влезе в историята пред очите на баща си

Франция започна така, сякаш искаше да реши всичко още преди небето над Филаделфия да се намеси. Майкъл Олизе отправи първия удар, а малко по-късно именно той намери Мбапе на границата на наказателното поле. Капитанът на „петлите“ пое и с премерен ляв удар прати топката в десния ъгъл на Базил Ахмед.

Голът беше красив, хладен и безмилостен - точно от онези мигове, в които Мбапе изглежда така, сякаш играе в собствено темпо, различно от това на всички останали. На трибуните беше баща му Уилфрид, а на терена синът му направи нова крачка към легендите.

С двете си попадения Мбапе вече има 16 гола на финали на световни първенства. Така той изпревари бразилеца Роналдо и се изравни с Мирослав Клозе, а пред него остана само Лионел Меси с 18 попадения. На 27 години французинът вече не гони историята - той я диша във врата.

Бурята удължи очакването

След ранния натиск Франция продължи да държи мача под контрол, но до почивката не създаде нова голяма драма пред вратата на Ирак. Отборът на Дешан владееше темпото, докато съперникът трудно стигаше до Майк Менян и не успя да изгради сериозна опасност.

После дойде бурята. Проливният дъжд и нуждата теренът да бъде отводнен оставиха двата отбора да чакат повече от два часа. Това беше онзи тип пауза, която може да пречупи концентрацията, да смъкне ритъма и да отвори мача за изненади.

Франция обаче не се разклати. Световният вицешампион излезе след дългото прекъсване с достатъчно хладнокръвие, за да не позволи на Ирак да повярва, че може да се върне в срещата.

Грешката, която отвори вратата за втория удар

В 54-ата минута иракчаните сами поднесоха топката на Франция. При изпълнение на аут Заид Тахсеен върна към Базил Ахмед, но вратарят не успя да овладее. Усман Дембеле реагира мигновено, подаде към Мбапе, а капитанът нямаше как да сбърка на празна врата - 2:0.

Този гол уби интригата. Ирак се беше държал достатъчно организирано, за да остане в мача, но срещу Франция подобна грешка не остава без присъда. Мбапе я произнесе с лекота.

Само четири минути по-късно той можеше да участва и в още един гол. Подаде към Олизе, който опита технично прехвърляне, но топката срещна напречната греда. После Дембеле стреля, Ахмед спаси, а Адриен Рабио с глава прати добавката покрай десния стълб.

Олизе и Дембеле сложиха печата

В 60-ата минута за Ирак се появи бившият защитник на Левски Ребин Сулака. Това беше един от малкото любопитни моменти за иракския тим в мач, в който Франция вече беше наложила сценария си.

Шест минути по-късно дойде третият гол. Олизе, който беше сред най-силните на терена, даде втората си асистенция с техничен външен фалц към Дембеле. Носителят на „Златната топка“ завърши с плътен диагонален удар и направи резултата 3:0.

След дългото прекъсване заради бурята второто полувреме не беше спирано за пауза за хидратация. Франция вече нямаше нужда да натиска на всяка цена, но продължи да контролира срещата и да държи Ирак далеч от истинска надежда.

Ирак потърси честта, Мбапе изпусна хеттрика

В 76-ата минута Ирак стигна до най-добрата си възможност. Али Ал Хамади получи хубав пас от Марко Фаржи, елиминира съперник и стреля покрай левия стълб на Менян. Това беше моментът, в който иракчаните можеха поне да оставят следа в резултата, но ударът не намери целта.

Малко по-късно Мбапе падна в наказателното поле, но дузпа не беше отсъдена. В последната минута той получи големия шанс за хеттрик, след като беше изведен отляво. Ударът му беше плътен, но топката мина от външната страна на мрежата.

Добавеното време беше само две минути - логичен край на мач, който вече беше изчерпал драмата си далеч преди последния сигнал. Франция беше направила нужното, а Мбапе беше взел още една вечер за личната си легенда.

Франция и Норвегия оставиха големия спор за финала

Победата класира Франция за 1/16-финалите, но не затваря групата. В последния си мач тимът на Дешан ще срещне Норвегия в директен сблъсък за първото място и вероятно за по-благоприятен поток в следващата фаза.

Ирак остава без точка и ще търси първия си положителен резултат срещу Сенегал. За Франция обаче погледът вече е другаде - към върха в групата, към елиминациите и към Мбапе, който продължава да превръща всяко световно първенство в своя лична сцена.

Филаделфия видя буря, дъжд и дълго чакане. После видя Франция. А най-вече видя Мбапе - капитан, голмайстор и човек, който все по-настойчиво върви към върха на световната голова история.

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