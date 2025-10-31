Мбапе получи "Златната обувка"

Суперзвездата на Реал Мадрид - Килиан Мбапе спечели наградата "Златната обувка", след като отбеляза 31 гола в Ла Лига през сезон 2024/2025.

"Първо, трябва да благодаря на съотборниците си. Тази година имаме невероятен отбор. Наградите на отбора са най-важното нещо. Да играя за Реал Мадрид е мечта", каза нападателят на "лос бланкос" на церемонията по връчването на наградата. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес също поздрави играча.

"Днес е специален ден за всички нас. Това е престижна награда и съм много щастлив и горд, че Килиан е в отбора. Поздравления за наградата! Ще помниш този ден завинаги. Златната топка е трудна за печелене, ти си четвъртият играч, който я печели в Реал Мадрид. Скъпи Килиан, тази награда е стимул да продължаваш да постигаш големи неща, а миналата година осъществи мечтата си да си тук", заяви босът.

