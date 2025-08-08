Марин Петков обяви бъдещето си

Една от звездите на Левски Марин Петков говори след трудната победа с 1:0 над Сабах в първи мач от 3-ия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Една от темите очаквано беше бъдещето на национала, към когото има сериозен интерес от чужбина. Петков заяви, че за момента е на "Герена" и ще играе за родния си клуб и в следващите мачове, ако треньорът заложи на него, което е вън от съмнение.

"Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха. На феновете – те са нашият 12-и играч. Бяха до нас напълно. Мисля, че можехме да вкараме повече от един гол, но както ние имахме шансове, така и те можеха да отбележат. Това е резултатът и трябва да го приемем", каза Петков.

"Изненада не мога да кажа, получи се здрав двубой, в който държахме топката. Имаха моменти, в които се защитаваха и лежаха, но това си е тяхна работа", заяви той.

"Точно така трябва да играем – имаме треньори, на които вярваме. Единственото, което трябва да направим, е да излезем фокусирани и да се раздадем на максимум. Нивото в Европа е по-високо от това в България. Имахме шансове и днес, и в предишните мачове, но не ги оползотворихме. Ще го изчистим с времето и ще започнем да отбелязваме", допълни футболистът.

"Трансферите не са моя работа да ги коментирам. Днес играх за Левски, в миналия мач също играх за Левски, в следващите, ако треньорът прецени – ще играя. Това е реалността", каза той.

