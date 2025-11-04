Лудогорец с извънредна новина за треньора

Руи Мота вече и по документи не е треньор на Лудогорец. Раздялата бе официализирана след пет дни преговори, като тя е по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

46-годишният португалец пристигна с високи очаквания след представянето си начело на арменския Ноа, но така и не успя да ги изпълни. "Орлите" съобщиха още миналата седмица, че преговарят с Мота и екипа му за разтрогване на договорите им, като днес най-сетне това стана факт.

Наставникът на Лудогорец II Тодор Живондов ще води "орлите" до официалното назначаване на нов старши треньор", гласи краткото съобщение от страна на шампионите.

До паузата за националните отбори Тодор Живондов ще продължи да изпълнява задълженията на временен наставник, а тогава се очаква да бъде назначен друг чужденец.

