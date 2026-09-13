Лудогорец с извънредна новина за треньора
Последното решение, което взеха от клуба
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Последното решение, което взеха от клуба
Така поне твърди британската преса
Пълното затъмнение в родния баскетбол продължава. И вчера федерацията не успя да избере нов национален селекционер. Вече почти година този пост е вака...
Швейцарска сензация изхвърли Цвети Пиронкова от турнира в Сидни Григор Димитров определено има вкус в избирането на подаръци. На 11 януари треньорът...