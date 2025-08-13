Лийдс направи сериозен удар

Лийдс Юнайтед е постигнал принципно споразумение за привличането на Доминик Калвърт-Люин като свободен агент. Предстои единствено 28-годишният нападател да премине медицински прегледи, за да бъде завършена сделката.

Калвърт-Люин е на пазара от юни, когато потвърди, че ще напусне Евертън след изтичането на договора си.

Той прекара девет години на "Гудисън Парк", след като се присъедини от Шефилд Юнайтед през 2016-а година. Нападателят отбеляза 71 гола в 274 мача за "карамелите", но престоят му в клуба беше белязан от контузии.

Евертън предложи на нападателя нов контракт миналото лято, но споразумение така и не беше постигнато. Преди травмите стрелецът се считаше за един от най-големите на своето поколение.

