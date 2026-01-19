Ливърпул с нова голяма трансферна цел

Бранителят на Интер Алесандро Бастони се превърна в основна цел на Ливърпул, след като Марк Геи ще играе в Манчестър Сити.

Италианецът има още две години и половина от договора си с миланци, но има желание да пробва качествата си във Висшата лига.

Друго име, което сериозно се спряга за подсилване на отбраната на "червените" е Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд.

Германецът е обект на интерес и от други водещи отбори в Европа като Реал Мадрид, но неговото бъдеще ще се реши след предстоящото Световно първенство.

