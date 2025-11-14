Ливърпул готви важен трансфер

Закъсалият английски първенец Ливърпул проявява интерес към крилото на германския Байерн Мюнхен - Серж Гнабри, съобщава MailOnline. Той е с изтичащ договор и ще може да преговаря свободно с други отбори от 1 януари.

30-годишният Серж изигра седем мача като титуляр за Байерн Мюнхен в Бундеслигата през новия сезон и записа четири гола и три асистенции. За календарната година той е отбелязал и две попадения за националния отбор на Германия, който днес гостува на Люксембург в световна квалификация.

През кариерата си в Байерн, за който играе от седем години, Гнабри има 300 мача, 97 гола и 65 асистенции. Той е изиграл и 55 мача с 24 попадения за Германия.

