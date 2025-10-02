Левски пред трансфер за милиони

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре продължава да бъде обект на интерес от страна на чужди клубове. Французинът, който е национал на Мали, ще остане на „Герена“ до края на есенния полусезон, но атакуващият футболист се надява, че ще осъществи трансфер през зимата.

Това разкри africafoot.com, като съобщи, че 26-годишният играч е хванал окото на тимове от елита на Саудитска Арабия и след Нова година на „Герена“ са чакани оферти за него. Медията посочва, че този период ще бъде решаващ за бъдещето на нападателя, предава gol.bg.

Левски наскоро отказа над 1 милиона евро за правата на Мустафа Сангаре. Предложението бе от тунизийския Есперанс, а треньорът на сините Хулио Веласкес разкри, че то е било много примамливо от финансова гледна точка за играча. Който е постъпил професионално, като се е съгласил с мнението на шефовете да не го продават.

Всъщност самият Сангаре също не е горял от желание да отиде и играе в Африка. Причината е, че централният нападател се цели в клуб от Западна Европа, твърдят негови приближени. Но през зимата не е изключено богатите клубове от Саудитска Арабия да го изкушат с отлични финансови условия. Интерес към него има и от страна на швейцарски отбори. Футболистът иска да продължи кариерата си във Франция или Белгия.

През този сезон Мустафа Сангаре има 13 мача. Той бе на терена в 7 срещи в Първа лига и в 6 на континенталната сцена. В тях отбеляза 4 гола – последния при победата над Ботев Пловдив с 1:0 на „Колежа“. В един момент 26-годишният нападател лекуваше контузия в глезена и можеше срещите му да са повече. Той пристигна на „Георги Аспарухов“ миналото лято от третодивизионния португалски Варзим. Общо за сините има 50 двубоя с 12 попадения.

