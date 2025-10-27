Левски и ЦСКА в трансферна битка за сензацията на Първа лига

На трансферния пазар се задава нова битка между вечните съперници Левски и ЦСКА.

Роден и чуждестранен клуб проявяват сериозен интерес към халфа на Спартак Варна Бернардо Коуто (23 г.), съобщава „Тема Спорт“.

Силните игри на португалеца напоследък са хванали окото на различни скаути. Той блесна с два гола при победата с 3:2 над Ботев Пловдив на „Коритото“.

Преди време се заговори за интерес на Левски към него. Gol.bg припомня, че през лятото той беше предлаган и на ЦСКА и най-вероятно това е вторият наш клуб, който иска една от сензациите на сезона на Първа лига.

Тогава армейците отказаха да го вземат без пари и за минимална заплата, защото идеята им беше да налагат Илиан Илиев-младши.

Бившият юношески национал на Португалия премина в Спартак Варна през лятото на 2024 година при Александър Томаш. Постепенно миналият през всички формации на Брага полузащитник се утвърди в състава на варненци и сега е основен диригент в средата на терена.

„Да, има интерес към Коуто, което е нормално, но на този етап няма конкретни оферти за него“, потвърди предателят на УС на соколите Алекс Илиев.

Очаква се в най-скоро време ръководството на Спартак да предложи нов договор на португалеца. Настоящият му контракт е до юни 2026 година. Това означава, че от януари той може да преговаря свободно с всеки клуб, както и да подписва предварителни споразумения.

Играчът обаче вече доказа верността си към соколите. През лятото, когато бъдещето на клуба бе поставено на карта, той не напусна, както доста играчи, а остана на „Коритото“.

Любопитен факт е, че правата му се държат от агенцията на португалския агент Жорже Мендеш – „Жестифут“, която притежава редица световни звезди като Ламин Ямал, Витиня, Жоао Невеш, Брадли Баркола, Рубен Диаш, Педро Нето, Лени Йоро и др.

Безспорно в момента Бернардо Коуто е най-конвертируемият играч. С оглед младостта на отбора куп агенти следят ситуацията с играчи на соколите, похвалиха се от клуба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com