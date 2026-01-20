Комо шокира Рим със 3:0 и разби Лацио като гост

Отборът на Комо нанесе тежък удар на Лацио, след като го разби с 3:0 като гост в мач от 21-ия кръг на Серия А. Езерняците изиграха един от най-силните си двубои през сезона и си тръгнаха от Рим с категоричен успех, който отекна сериозно в класирането. Домакините изглеждаха безпомощни и не намериха отговор на агресивната и ефективна игра на гостите.

Големият герой на срещата бе Нико Пас, който реализира два от головете за Комо и пропусна дузпа, с което можеше да направи резултата още по-тежък. Третото попадение бе дело на Мартин Батурина, който окончателно сломи съпротивата на Лацио. Аржентинецът Пас тормозеше защитата през целия мач и бе основният двигател зад офанзивния ураган на гостите.

С този успех Комо събра 37 точки и се изкачи на шесто място във временното класиране, прекъсвайки серията си от два поредни мача без победа. Лацио, от своя страна, остана на девета позиция с 28 точки и записа пореден разочароващ резултат пред собствена публика.

В друг мач от кръга Кремонезе и Верона завършиха 0:0 в двубой без голове, но не и без напрежение. Гостите бяха по-активни в атака и отправиха четири удара към вратата, но така и не стигнаха до редовно попадение.

Джоване Нашименто пропусна най-чистите положения за Верона, след като в 62-рата минута стреля опасно, но вратарят Емил Аудеро спаси, а в 84-тата изпрати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада. Кремонезе вече няма победа в седми пореден мач, докато Верона е без успех в шести. В класирането Кремонезе е 12-и с 23 точки, Верона е на последното място с 14, а лидер е Интер с 49 точки.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 21-ия кръг в Серия А:

Кремонезе - Верона - 0:0

Лацио - Комо - 0:3

Милан - Лече - 1:0

Торино - Рома - 0:2

Болоня - Фиорентина - 1:2

Парма - Дженоа - 0:0

От събота:

Каляри - Ювентус - 1:0

Наполи - Сасуоло - 1:0

Удинезе - Интер - 0:1

От петък:

Пиза - Аталанта - 1:1

В класирането води Интер с 49 точки, пред Милан с 46 и Наполи с 43. Следват Рома с 42 точки, Ювентус с 39, Комо с 34 и мач по-малко и други.

