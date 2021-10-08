Кои игри сa с най-добри коефициенти в Казино Сезам

Като във всяко едно казино по света, Сезам предлага огромен избор от игри, които разбира се имат и различна волативност. За да имате достъп до пълния набор от игри в онлайн платформата, трябва да имате Сезам казино регистрация, с която ще си осигурите допълнителни бонуси и екстри. Те са важни за вас, защото ще увеличат шансовете ви за печалби, независимо на коя игра сте се спрели. Изборът на игра зависи от вашите предпочитания. Опитните играчи предпочитат да играят предимно игри с високи коефициенти, а новаците се спират на игри, които са по-скоро интересни и популярни.

За да сте успешен играч, потърсете именно най-добрите от тях, базирани на коефициентите. В общи линии днес онлайн казината дават горе-долу еднотипен избор. От това коя игра избирате, шансовете ви за печалба варират много. Има игри, които да търсите и такива, които да избягвате ако искате да печелите. Кои са игрите с най-добри коефициенти в казиното на Сезам?

Игрите на маса имат най-висок коефициент

Мнозина играчи дори не предполагат, но всъщност всички игри на маса имат огромно предимство пред останалите игри в казиното, когато говорим за коефициентите. Хората често решават първо да се пробват в по-лесни игри, като слотовете например, а игрите на маса смятат за по-трудни. Именно обаче там може да спечелите благодарение на добрите им коефициенти соста по-голяма сума.

Блекджекът носи 49 на 100 шансове да спечелите

Блекджек далеч не е сложен като игра. Има прости и ясни правила, които лесно се учат. Може обаче да се окаже доста по-трудно при играта в едно онлайн казино като Сезам. Затова ви съветваме да разучите най-добрите стратегии преди да се впуснете в игра на живо. Шансовете да спечелите в играта на блекджек са 49 на 100, което не е никак малко. Всъщност в тази игра всички залагат против дилъра. В края е нужно да се доближите максимално до числото 21, без да фалирате и да получите по-голямо от числото 21. Просто е. Тези правила важат и за дилърите, така че ако те фалират, всички останали в играта са на печалба.

Рулетката в казино Сезам ви носи 50% шансове за победа

Всички знаем, че играта на рулетка се базира на колелото 37-те или 38-те числа, в зависимост от версията, на която играете. Европейската версия на рулетката е по-добра за залагащите, тъй като дава по-висок шанс за победа и печалба. При залагането, играчите правят залози на разнообразни опции. Може да заложите на единично число, на червено или черно, на четно/ нечетно число или на редове, които са и най-популярните варианти сред играчите.

Най-високите печалби се постигат с единичните числа, а най-ниските печалби идват от залози на червени/черни или на четен/нечетен номер, без значение от типовете рулетка.

При Крапс също имате 50 на сто шансове да сте от печелившите

Ако сте от феновете на заровете, то Крапс е само за вас. Играта е увековечена дори и в холивудски ленти от рода на „Махмурлукът“ и „ Черната пантера“ и в ТВ сериалите „Приятели“ или „Свежият принц на Бел Еър“. Това е динамична игра, при която един от играчите мята заровете, а останалите поставят залозите си. Най-често срещани са залозите с пропускане и не преминаване на залози, нередовни залози, единични залози и залози с коефициенти.

Залог на пропускаща линия ви дава най-високите шансове за печалба при почти 50 на сто от случаите, но за сметка на това с по-ниски печалби от останалите залози в играта, които имат и по-малки шансове да станат печеливши.

Кои игри са с най-лоши коефициенти

Има много популярни игри в казиното на Sesame, за които всъщност играчите рядко подозират, че имат най-лошите коефициенти. Според едно скорошно проучване на водещото списание Forbes, игри с най-лош шанс да спечелите на тях, са най-често слотовете и онлайн ротативките с прогресивен джакпот от рода на Wheel of Fortune .

Въпреки това, парадоксът е, че именно този род игри са сред най-търсените и популярни в онлайн казината по цял свят, включително и в казино Сезам, предимно заради големите им печалби.

Коефициентите при тях са наистина ужасяващи, но печалбите максимално компенсират това за късметлията, който ги е ударил. Естествено, данните сочат, че печеленето на малки суми от игралните автомати става наистина доста често, но шансът да спечелите прогресивен джакпот например понякога е едно на 50 милиона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com