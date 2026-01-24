Кийс не се стопи при 40 градуса, походът в Австралия продължава

Шампионката от Откритото първенство на Австралия по тенис Мадисън Кийс се класира за четвъртия кръг на турнира, след като победи убедително Каролина Плишкова с 6:3, 6:3. Американката показа хладнокръвие в условията на екстремна жега и приключи срещата за едва 75 минути в ранния мач на „Род Лейвър Арена“.

Ден след като температурите в Мелбърн доближиха 40 градуса, поставената под номер 9 в схемата Кийс не остави шанс на чешката си съперничка и демонстрира стабилен и агресивен тенис, с който контролираше разиграванията от първата до последната точка.

В четвъртия кръг Кийс ще се изправи срещу друга американка – Джесика Пегула, която също стигна до тази фаза без излишни усложнения. Пегула се наложи над рускинята Оксана Селекметева със същия резултат 6:3, 6:3 и затвърди отличната си форма.

Любопитното е, че Кийс и Пегула са близки приятелки извън корта и заедно участват в тенис подкаст с още американки – Дженифър Брейди и Дезире Кравчик. И двете признаха, че високите температури не им влияят, но Кийс не пропусна да подчертае, че приятелството остава извън корта, когато залогът е място в следващия кръг. „Ще продуцираме подкаст преди мача, но после всичко е бизнес“, каза тя след победата си.

Американското присъствие в турнира продължи да бъде впечатляващо и с успеха на Аманда Анисимова, която надделя над сънародничката си Пейтън Стърнс с 6:1, 6:4 за малко повече от час. Анисимова доминираше изцяло, особено във втория сет, където рано си осигури комфортен аванс.

Напред продължи и Елизе Мертенс, която отстрани чехкинята Никола Бартункова с 6:0, 6:4. Белгийката вече очаква следващата си съперничка, като сред възможните имена е и Елена Рибакина.

Женската схема в Мелбърн навлиза в решаваща фаза, а жегата, звездните имена и вътрешните американски сблъсъци обещават още по-напрегнати и зрелищни двубои.

