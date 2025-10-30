Спорт

Известен треньор отряза Лудогорец

Той е бил един от вариантите за заместник на Руи Мота

Известен треньор отряза Лудогорец
30 окт 25 | 22:36
154
Фатме Мустафова

Лудогорец е водил разговори с 48-годишния сръбски треньор Велко Паунович, пише „Тема Спорт“.

Той е бил един от вариантите за заместник на Руи Мота. Португалецът бе отстранен от треньорския пост след 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица, а в момента ръководството на клуба води преговори с него за разтрогване на договора.

Паунович до началото на октомври бе начело на елитния испански Овиедо. След това е получил покана от Лудогорец. Но е пожелал над 1 милион евро на година, за да поеме орлите. В кариерата си е водил още младежкия тим на Сърбия, Чикаго Файър, Рединг, Гуадалахара и Тигрес. В крайна сметка Велко е имал по-добро предложение от това на Лудогорец и става селекционер на националния отбор на Сърбия. А Лудогорец ще продължи да търси заместник на Мота.

