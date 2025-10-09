Изненада. Връща ли се Шарапова на корта?

Петкратната шампионка от Големия шлем и бивша №1 света Мария Шарапова е на корицата на новия брой на L'Équipe. Заглавието е "Шарапова се завръща", а броят ще излезе в събота, 11 октомври.

Преди няколко дни руската звезда сподели в социалните мрежи видео, на което тренира усилено и веднага плъзнаха слуховете за нейно завръщане в професионалния тур.

Шарапова е най-успешната тенисистка на Русия и член на Международната зала на славата. По време на славната си кариера тя спечели 36 титли.

Шарапова се оттегли през февруари 2020 г. и се фокусира върху личния си живот и бизнес проектите си, но продължи да поддържа спортната си форма, макар и не с тенис.

От време на време рускинята и хората около нея намекваха за евентуално завръщане в WTA тура, но не бе предприета никаква крачка в тази посока.

Въвеждането ѝ в Залата на славата обаче явно предизвика носталгия и тя излезе на корта за първи път от много време.

"Тренирах за първи път от повече от две години. Не можах да си намеря маратонки. Комплект корда струва 78 долара. Това вече норма ли е? В магазина ми казаха, че сигурно съм наистина добра тенисистка, ако наплитам ракетата си на 26-27 кг. Ще приема това като комплимент. Това бяха най-хубавите 30 минути от деня ми. Без телефон. Без разсейване. Само аз и топката", написа Маша.

Ентусиазмът ѝ е видим, но пълноправно ѝ завръщане в WTA тура на 38 години е по-скоро изключено.

