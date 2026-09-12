Топ тенисистка припадна на корта
И прекрати участието си в турнира в Мемфис
Следете всички новини, анализи и коментари за Корт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И прекрати участието си в турнира в Мемфис
Вече има сериозни слухове, ето защо
Сърбинът стартира в надпреварата в Женева срещу унгареца Мартон Фучович
Изправя се срещу чилиеца Николас Джари
За един от първите тенис мачове за 2025-та
тенис8 звездата няма точен отговор за момента
Двубоят е втори за петъчната програма на Корт 1 и се очаква да започне след 18:30 часа
Маестрото тренира без да чувства болки
Григор хвърля доста пот докато се готви за предстоящия сезон на трева в тениса. Българският тенисист пусна видео в социалните мрежи със стабилни трени...
Добрич. В навечерието на новата година жителите и гостите на Добрич се радват на първата в града истинска ледена пързалка. Тя се появи на мястото на ц...
София. ТК „ДЕМА" и „Стандарт" за поредна година реализираха мечтата на най-добрите 32 деца тенисисти от страната да имат свой турнир „Мастърс". С даре...