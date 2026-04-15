Истината за Манчестър Юнайтед лъсна отново

Шансовете на Майкъл Карик да стане постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед са намалели след загубата с 1:2 от Лийдс, съобщава Дейвид Макдонъл.

След силното начало на временния си период, слабите резултати напоследък са породили притеснения в ръководството. Юнайтед е спечелил едва четири точки от последните възможни 12, като в тази серия влизат и загуба от Нюкасъл и равенство с Борнемут.

Поражението поставя под напрежение и битката за място в Шампионската лига, макар че тимът все още има аванс от седем точки пред шестия Челси.

Най-сериозно притеснение за ръководството е липсата на интензитет в играта, въпреки че отборът е имал над три седмици почивка между мачовете. Дори четиридневният тренировъчен лагер в Ирландия не е довел до подобрение.

В клуба продължават да анализират опциите за дългосрочен треньор, като сред разглежданите имена са Луис Енрике, Юлиан Нагелсман и Андони Ираола.

