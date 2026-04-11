Има ли голям интерес. Колко билета продадоха за дербито

Повече от 21 000 билети са продадени до момента за двубоя между ЦСКА и Левски, въпреки че двубоят ще се проведе на Светли понеделник.

Както е известно, през ноември, когато "червените" победиха "сините" с 1:0 в последното дерби, мачът се игра пред над 30 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски". Заради ремонтни дейности и от съображение за сигурност някои блокове на стадиона не бяха пуснати, което "изяде" част от местата за левскарите в сектор "В".

Добрата новина за привържениците е очакваното затопляне на времето, като според последните прогнози в понеделник няма да вали в София и ще бъде по-топло спрямо Велика събота.

