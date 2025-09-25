Христо Янев проговори след назначението му

Христо Янев бе представен официално като нов старши треньор на ЦСКА. Бившият наставник на Ботев Враца заяви, че е подписал договора си с "червените" без да го разглежда и добави, че желанието му е всички в клуба да обединят усилия, за да могат да върнат отбара "там, където му е мястото".

Ето какво още каза той:

"Разговарях с Бойко след Ботев Враца - ЦСКА, държах постоянен контакт. Както виждате, аз съм тук. Има да свършим много работа, видно е за всички. Най-важно е да стабилизираме отбора и да го издигнем по-напред в класирането. Подписах се на това, което са ми дали. Не съм го разглеждал, тук съм да работя. Тук съм да направя онова, за което са ми гласували доверие. Аз условия не съм поставял на ЦСКА. Искам всички ние да работим заедно, да обединим усилия, да се борим заедно, защото аз без подкрепа от ръководството и футболистите - не мога да се справя. Няма да мога да направя нищо, така съм работил и в предишните отбори.

Имах възможност вчера да си говоря с отбора за първи път. Осъзнават ситуацията. Видях готовност да променим онова, което се случва. Видях позитивно настроени хора. Искат да направят онова, което трябва. Трябва да върнем увереността на цялата група, за да има резултати

По-скоро ме мотивира. Разбирам сериозността. При други обстоятелства нямаше аз да бъда избран. За мен това е възможност да обединим сили всички ние и да излезем от тази ситуация. Да видим капацитета на тези футболисти в съблекалнята и докъде може да стигнем с тях.

Моята комуникация с Бойко е ежедневна. Аз съм от два дни в клуба, постоянно има комуникация. Що се отнася до спортно-техническата част, разглеждаме тренировъчния процес и всяка негова част. В клуба има хора, всеки от които ако даде най-доброто, ще постигнем нещо. Трябва да концентрираме енергията си, за да направим план и клубът да изглежда по-добре.

Много е рано да гледам нови играчи. Трябва да опозная групата, да върна тяхната увереност. Придобивайки самочувствие, да покажат какъв капацитет имат. Трудно ми е да коментирам, бил съм далеч. Част от нашата работа са негативните резултати. Процесът при негативни резултати не е лесен психологически при един треньор. Моята работа е да подобря резултатите. Оттам нататък да направим отбор, който се бори срещу всеки.

Нямам идея - имам трима контузени, които на този етап не тренират. Делова в недобро разположение, Скаршем в недобро разположение, Турицов тренира отделно. Имам 45-50 минути сеанси с двата отбора, нямам толкова добра представа за качествата на всички. Ще заложа на хората в най-добра форма и ще се доверя на вътрешното си усещане.

Винаги е предизвикателство да се излезе от негативна серия. Аз съм приел ситуацията. За всички е ясно, че не съм магьосник. Без помощта на всички в клуба съм никой. Ние всички просто трябва да запретнем ръкави и да работим. Тук съм да накарам всички по веригата да се заредят с моя ентусиазъм. Надявам се да започнем с мачове, които да върнат увереността, и да побеждаваме. Всичко останало е въпрос на време. В Ботев Враца ми бяха нужни две години, за да изградя отбор, да го направя конкурентноспособен и с добри резултати срещу Левски, Лудогорец, ЦСКА, Черно море. Искам да бъда честен и прям - подхождам с цялото си уважение, нужно е време и подкрепа. Необходимо е някой да ме пази, да се бори с всички сили.

Благодаря му за тези думи. Всеки трябва да черпи опит от тези на по-високо ниво. Ще се вслушвам в онова, което ми казва. Ще гледам да променя нещата на база и неговия опит. Аз съм готов да слушам всеки в клуба, който иска този отбор да побеждава. Комуникирам и водия диалог с всеки, стига той да бъде креативен. От всеки мога да науча нещо и да ми е от полза.

Аз съм дошъл да работя и заради феновете. Чист и открит съм, винаги съм на разположение. На този етап искам да се съсредоточа върху работата. Искам да работя върху резултати, да накараме тези фенове да са с гордо вдигната глава. За много хора ЦСКА е религия, тук съм да върна вярата им".

