Дори феновете на Лудогорец надигнаха глас!

Лудогорец преминава през един от най-тежките си периоди откакто започна хегемонията си в българския футбол.

Абонираният за титлата през последните 14 години отбор от Разград продължава да е на 11 точки от лидера "Левски" след домакинската загуба с 2:3 от Арда (Кърджали) вчера, а като цяло представянето на "орлите" е шокиращо спрямо това, което сме свикнали да виждаме. В 14 шампионатни мача победите са само 6 на брой, като има 6 равенства и 2 загуби.

Представяне, което явно не е по вкуса на феновете на тима, свикнали да гледат само успехи. А поражението от Арда, който също не се намира в блестяща форма, доведе до реакция от страна на феновете. И те поискаха оставки, но без да уточняват на кого точно.

"Всичко си има граници, както и търпението ни! Оставки", написаха привържениците в профила си във "Фейсбук".

Треньорът Тодор Живондов изпълнява длъжността временно, докато бъде намерен постоянен вариант от чужбина, така че този призив явно е насочен към ръководството на клуба.

Клубната легенда Козмин Моци е технически директор и след последните мачове убедено твърдеше, че в края на сезона титлата ще е в Разград. Останалите двама на ключови позиции пък са незаменим досега - става дума за Ангел Петричев (изпълнителен директор) и Георги Караманджуков (спортен директор).

