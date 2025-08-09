Готвят сензационен наследник на Нога в ЦСКА

Бойко Величков е най-вероятният следващ спортен директор на ЦСКА, според Corner.dir.bg. Информацията гласи, че той вече е водил разговори с ръководството и не е изключено съвсем скоро да бъде назначен.

51-годишният Величков е юноша на армейците, а има и 17 мача за първия отбор, след което преминава в Левски през лятото на 1996 г. След приключване на състезателната си кариера става треньор, като е асистент във Вихрен Сандански, а впоследствие води Чавдар Бяла Слатина и Локомотив Мездра. В периода 2012-2013 г. е спортен директор в Локомотив София. После става и треньор на Ботев Враца.

През 2013 година създава собствена школа за футбол в София, носеща неговото име. На 7 юни 2024 г. беше назначен за спортен директор на втородивизионния Пирин Благоевград. В края на февруари тази година подаде оставка, която не беше приета. Остана в тима до края на май, когато договорът му изтече.

Величков не пожела да коментира информацията, свързваща го с ЦСКА.

