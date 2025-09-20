Голям скандал с наши футболисти! Грози ги глоба до 10 бона

Българският футболен съюз е спрял правата на 46 футболисти, треньори и служебни лица, причината са залози.

Това става ясно от документи след заседание на Дисциплинарната комисия към централата, проведено на закрити врата.

Според източници, сред наказаните няма такива от водещите отбори.

Прегрешилите пък ще може да се върнат към футбола, ако заплатят глоба в размер на 10 000 лева.

Залаганията

Дисциплинарната комисия се е сезирала по сигнал на Главна дирекция "Национална полиция" към Министерство на вътрешните работи за извършена от тях проверка по предоставена информация от Националната агенция по приходите за извършени залози върху спортни събития в 9-ия кръг на Първа лига и 10-ия кръг на Втора лига, сезон 2024/2025.

Всички залагали трябва да платят глоба от 10 000 лева. Докато не се издължат, правата им за участие в мачове са спрени. По първоначални данни, доста от футболистите вече са заплатили наказанието си и ще продължат да играят.

Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември, предава бТВ.

